САП будет добиваться увеличения залога за Насирова до 2 млрд грн

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подаст апелляцию на решение Соломенского районного суда Киева относительно меры пресечения отстраненному от исполнения обязанностей председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову, заявил руководитель ведомства Назар Холодницкий.

Соломенский районный суд Киева в ночь на 7 марта избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

"Сейчас мы готовим апелляционную жалобу на это решение Соломенского районного суда города Киева, поскольку в части альтернативного пресечения — денежный залог — мы будем придерживаться наших начальных требований в 2 миллиарда гривен", — сказал Холодницкий, слова которого приводятся на официальной странице ведомства в Facebook.

Вместе с тем он сообщил, что доволен работой прокуроров на данном этапе досудебного следствия.

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Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем сообщили ранее его адвокаты.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.