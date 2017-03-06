Насиров должен возместить убытки, нанесенные Онищенко - САП

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Отстраненный глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров должен возместить рассрочку, которую получил народный депутат Александр Онищенко, заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Симкив в Соломенском районном суде Киева во время рассмотрения ходатайства об избрании Насирову меры пресечения.

В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию.

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"Онищенко далеко, поэтому убытки придется возмещать Насирову. Рассрочку получил Онищенко, а платить должно было государство", — отметил прокурор, слова которого приводит УНН.

Напомним, следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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Адвокаты Насирова ранее заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным. Они также заявляли, что у их клиента случился инфаркт, он был прооперирован, однако сам Насиров вскоре опроверг эту информацию.