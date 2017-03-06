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    ГПУ продолжает досудебное расследование по делу Иванющенко

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    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (503)

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    Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины проводит активное досудебное расследование по делу Иванющенко относительно хищения в 2012 — 2014 годах средств, выделенных стране в рамках Киотского протокола.
    Юрий Иванющенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Продолжается досудебное расследование по делу о хищении средств в отношении соратника экс-президента Виктора Януковича, бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов Юрия Иванющенко, сообщила в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

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    Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины проводит активное досудебное расследование по делу Иванющенко относительно хищения в 2012 — 2014 годах средств, выделенных стране в рамках Киотского протокола. Кроме этого соратника экс-президента подозревают в получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах, а также организации вымогательства по предварительному сговору группой лиц. МВД Украины объявило Иванющенко в розыск по обвинению в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах. В конце февраля Верховный суд решил закрыть дело против Иванющенко.

    "Уголовные производства по подозрению Ю. Иванющенко объединены, досудебное расследование продолжается", — говорится в сообщении.

    Как отметили в пресс-службе, прокуратура будет принимать все предусмотренные законом меры, чтобы аресты, наложенные на имущество подозреваемого Иванющенко, были сохранены в рамках дальнейшего расследования объединенного уголовного производства.

    Ранее сообщалось, что решение Европейского Союза о продлении санкций в отношении бывших украинских высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича обнародовано в Официальном журнале ЕС. Санкции продлены еще на один год в отношении 15 человек, в том числе экс-президента Януковича.  Бывшего народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко исключили из списка, отмечается в обнародованном решении ЕС. 

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