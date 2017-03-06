КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Высший административный суд отказал экс-судье Печерского районного суда Киева Оксаны Царевич, которая преследовала активистов Евромайдана, в восстановлении в должности. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Высшего совета правосудия Оксана Лысенко.

"Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении иска О.Царевич", — написала она.

Оксана Лысенко в Facebook Высший админсуд отказал экс-судье Царевич в восстановлении в должности

Напомним, в октябре 2016 года Царевич обжаловала свое увольнение в Высшем административном суде Украины.

Ранее Высший совет юстиции принял решение внести представление президенту относительно увольнения Царевич с должности судьи Печерского районного суда города Киева за нарушение присяги судьи. 29 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении судьи Царевич.

Прокуратура Киева в ноябре 2015 года завершила расследование уголовного дела в отношении Царевич и еще одного судьи Печерского районного суда Киева Виктора Кицюка, в рамках которого они обвиняются в вынесении заведомо неправосудных решений о привлечении к административной ответственности участников движения "автомайдан" во время массовых акций протеста в Киеве в январе 2014 года.