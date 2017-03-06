наверх
06.03.201715:12
Курсы валют НБУ
  • EUR28.65+ 0.17
  • USD27.12+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Политика

    Высший админсуд отказал экс-судье Царевич в восстановлении в должности

    (обновлено: )27
    Как сообщила пресс-секретарь Высшего совета правосудия Оксана Лысенко, Высший административный суд отказал в восстановлении в должности экс-судьи Печерского районного суда Киева Оксаны Царевич.
    Судья Печерского районного суда Оксана Царевич. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Высший административный суд отказал экс-судье Печерского районного суда Киева Оксаны Царевич, которая преследовала активистов Евромайдана, в восстановлении в должности. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Высшего совета правосудия Оксана Лысенко.

    "Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении иска О.Царевич", — написала она.

    Оксана Лысенко в Facebook
    Высший админсуд отказал экс-судье Царевич в восстановлении в должности

    Напомним, в октябре 2016 года Царевич обжаловала свое увольнение в Высшем административном суде Украины. 

    Ранее Высший совет юстиции принял решение внести представление президенту относительно увольнения Царевич с должности судьи Печерского районного суда города Киева за нарушение присяги судьи. 29 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении судьи Царевич.

    Прокуратура Киева в ноябре 2015 года завершила расследование уголовного дела в отношении Царевич и еще одного судьи Печерского районного суда Киева Виктора Кицюка, в рамках которого они обвиняются в вынесении заведомо неправосудных решений о привлечении к административной ответственности участников движения "автомайдан" во время массовых акций протеста в Киеве в январе 2014 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Насиров пошел
    Мнимый больной. Суд над Насировым
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Блокада в Конотопе
    Блокада расширяется: активность в Конотопе
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа