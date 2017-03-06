Клименко вызвали на допрос в прокуратуру

КИЕВ, 6 мар —РИА Новости Украина. Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры вызывает экс-министра доходов и сборов Александра Клименко на допрос, говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Читайте также: Возвращение Клименко и другие надежды Порошенко

Согласно данным, прокуратурой осуществляется специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Клименко в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.4 ст. 28, ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч.4 ст. 28, ч.1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Пресс-служба ГПУ Повестка Александра Клименко

Пресс-служба ГПУ Повестка Александра Клименко

Допрос Клименко назначен на 10 и 14 марта 2017 года на 10:00.

Напомним, Голосеевский райсуд Киева разрешил заочное расследование в отношении экс-министра доходов и сборов времен президентства Виктора Януковича Александра Клименко.

По данным ГПУ, Клименко в период апреля 2012 – сентябрь 2013, занимая должность председателя ГНСУ (министра доходов и сборов), "в составе созданной и возглавляемой Януковичем В.Ф., преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами госбюджета Украины на общую сумму 3,166 млрд грн, путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий, в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации".

Клименко покинул Украину после расстрелов на Майдане в Киеве и бегства Виктора Януковича в феврале 2014 года. Предположительно, он находится в России.