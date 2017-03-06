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    Политика

    Киев просит суд ООН ввести меры по защите прав украинцев

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    Гаага рассматривает иск Украины к России (10)

    (обновлено: )24908
    Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль на заседании Международного суда ООН в Гааге заявила, что "тактика РФ включает поддержку терроризма и действия расовой дискриминации, пропаганду, запугивания, политическую коррупцию и кибератаки".
    Заседание Международного суда ООН в Гааге
    Громадське ТБ

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Украина просит Международный суд ООН безотлагательно принять решение о применении временных предупредительных мер, чтобы защитить права украинских граждан на обычную жизнь. Об этом в понедельник в Гааге заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, выступая в суде в слушаниях по запросу Киева о введении временных предупредительных мер в рамках дела "Украина против России".

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    В понедельник Международный суд ООН приступил к слушаниям в рамках иска Украины против России.

    "Украина стоит в этом суде, чтобы защитить основные права своих граждан. С учетом нарушения Россией прав человека и международного права, я прошу суд обозначить предупредительные меры, чтобы защитить эти права, которые нарушаются", — обратилась она к суду.

    Зеркаль заявила, что тысячи украинцев "страдают от смертельных атак", а миллионы остаются "под неминуемой угрозой",

    "Их мирная повседневная жизнь была разрушена, а их основные права вопиюще нарушаются одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН — Российской Федерацией", — приводит слова замминистра УНИАН.

    Зеркаль также заявила, что "тактика РФ включает поддержку терроризма и действия расовой дискриминации, пропаганду, запугивания, политическую коррупцию и кибератаки".

    "Это реальность, перед которой мы стоим в Украине. РФ продолжает это делать уже три года. Все это время она продолжает отрицать многофазовую агрессию против Украины. Сегодня я стою перед судом и прошу о защите основных прав украинских людей, мы ищем справедливости и ответственности перед международным правом", — подчеркнула она.

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    Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.

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