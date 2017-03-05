Порошенко откроет в Лондоне конференцию по реформам в Украине - АП

Jure MAKOVEC / AFP

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко намерен открыть в июле конференцию в Лондоне, посвященную реформам в Украине. Об этом сообщил в воскресенье замглавы администрации президента Константин Елисеев.

"Была достигнута договоренность о том, что в первой половине этого года наш президент совершит визит в Лондон, где он, я надеюсь, и откроет широкомасштабную конференцию по Украине, которая будет посвящена успехам Украины в проведении реформ", — сказал Елисеев в эфире программы "Подробности недели" телеканала "Интер".

Ранее сообщалось о планах принять участие в конференции премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Напомним, ранее экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что отношение к Украине и президенту в мире ухудшается из-за отсутствия реформ.