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    Порошенко откроет в Лондоне конференцию по реформам в Украине - АП

    Тема:

    Украина: навстречу реформам или катастрофе? (221)

    (обновлено: )7201
    Как сообщается, в первой половине года Порошенко совершит визит в Лондон, где он откроет широкомасштабную конференцию по Украине, которая будет посвящена успехам Украины в проведении реформ.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Jure MAKOVEC / AFP

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко намерен открыть в июле конференцию в Лондоне, посвященную реформам в Украине. Об этом сообщил в воскресенье замглавы администрации президента Константин Елисеев.

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
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    "Была достигнута договоренность о том, что в первой половине этого года наш президент совершит визит в Лондон, где он, я надеюсь, и откроет широкомасштабную конференцию по Украине, которая будет посвящена успехам Украины в проведении реформ", — сказал Елисеев в эфире программы "Подробности недели" телеканала "Интер".

    Ранее сообщалось о планах принять участие в конференции премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

    Напомним, ранее экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что отношение к Украине и президенту в мире ухудшается из-за отсутствия реформ.

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