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    Кабмин отменил поездку Омеляна на форум в США

    (обновлено: )36
    Согласно информации, к украинско-американскому бизнес-форуму, который состоится в Нью-Йорке 6-7 марта, готовились три месяца. На форуме было запланировано около 20 встреч, в частности, с американским бизнесом.
    Владимир Омелян. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Поездку министра инфраструктуры Владимира Омеляна на украинско-американский форум в США отменили.

    Сергей Доротич. Архивное фото
    Сергей Доротич/Facebook
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    "Сегодня должен был улететь в США… К украинско-американскому бизнес-форуму, который состоится в Нью-Йорке 6-7 марта, готовились три месяца… Причина отмены поездки банальна: кто-то в кабмине решил, что поскольку от Винницы до Вашингтона 7799 километров, то нечего ездить в такую ​​глушь, и разрешения на поездку мне не дали", — написал Омелян на своей странице в Facebook.

    По его словам, на форуме было запланировано около 20 встреч, в частности, с американским бизнесом.

    Ранее сообщалось, что суммарная заработная плата Владимира Омеляна на посту министра инфраструктуры, который он занимает с апреля 2016 года, составила 232,7 тыс гривен.

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