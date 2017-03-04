Кабмин отменил поездку Омеляна на форум в США

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Поездку министра инфраструктуры Владимира Омеляна на украинско-американский форум в США отменили.

"Сегодня должен был улететь в США… К украинско-американскому бизнес-форуму, который состоится в Нью-Йорке 6-7 марта, готовились три месяца… Причина отмены поездки банальна: кто-то в кабмине решил, что поскольку от Винницы до Вашингтона 7799 километров, то нечего ездить в такую ​​глушь, и разрешения на поездку мне не дали", — написал Омелян на своей странице в Facebook.

По его словам, на форуме было запланировано около 20 встреч, в частности, с американским бизнесом.

Ранее сообщалось, что суммарная заработная плата Владимира Омеляна на посту министра инфраструктуры, который он занимает с апреля 2016 года, составила 232,7 тыс гривен.