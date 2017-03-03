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    Райнин: у премьер-министра очень много работы - не до политики

    (обновлено: )27
    Глава АПУ, комментируя информацию о наличии конфликта между Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом, отметил, что "на сегодня нет оснований утверждать, что премьер формирует какую-то отдельную группу своих сторонников в Раде".
    Игорь Райнин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Глава Администрации президента Украины Игорь Райнин опроверг наличие конфликта между президентом Петром Порошенко и премьером Владимиром Гройсманом в связи с желанием последнего вести самостоятельную политическую деятельность.

    Президент Украины Петр Порошенко
    пресс-служба Петра Порошенко
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    Ряд СМИ сообщили о возможности смещения весной с должности Гройсмана, так как существует некий конфликт между премьером и президентом, который вызван тем, что премьер ведет самостоятельную игру.

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    "Политикуму всегда нужна интрига. Гройсман — человек из команды президента. На сегодня нет оснований утверждать, что Гройсман формирует какую-то отдельную группу своих сторонников в Раде или на местах. У него нет своей партии, и он не ведет политической деятельности. У премьер-министра очень много работы — не до политики", — сказал Райнин в интервью интернет-изданию LIGA.net, комментируя информацию о наличии конфликта между Порошенко и Гройсманом.

    Рада после избрания Гройсмана главой Кабмина в 2016 году одобрила программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до апреля 2017 года есть "иммунитет", поэтому в Раде пока нет никакой юридической возможности инициировать его отставку.

    Ранее Райнин признал наличие проблем в коалиции в Верховной Раде, однако не считает, что это может привести к ее распаду. 

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