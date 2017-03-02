Настало время для появления Избирательного кодекса - Гройсман

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Премьер Владимир Гройсман заявил, что выступает за принятие в Украине Избирательного кодекса, который будет служить основой для функционирования в стране стабильной избирательной системы.

В Украине избирательное законодательство часто меняется под проведение конкретных выборов государственных или местных органов власти. Сейчас избирательное законодательство Украины разрозненное, выборы президента, Верховной Рады и органов местного самоуправления регулируются отдельными законами.

"Я считаю, что настало время, когда в Украине должен появиться Избирательный кодекс как фундаментальная система, которая будет принята один раз и по которой будет жить вся страна", — сказал Гройсман в четверг на конференции по реформам в Украине.

При этом премьер отметил, что действующее на сегодняшний день в Украине избирательное законодательство является "очень слабым и непрозрачным".

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Идея создания единого избирательного кодекса в Украине неоднократно одобрялась международными экспертами, в том числе Венецианской комиссией. Однако по политическим мотивам этот документ не был принят Радой. Украинские эксперты считают, что систематизация избирательного законодательства, установление прозрачных правил проведения выборов осложнит использование властями административного ресурса и подкуп членов комиссий и избирателей.