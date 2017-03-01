наверх
01.03.201721:32
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.14
  • USD27.16+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Гройсман обсудил с послами стран G7 ситуацию в Донбассе

    5
    Премьер Владимир Гройсман и руководители дипмиссий государств G7 обсудили обострение боевых действий на востоке Украины и гуманитарную ситуацию.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Владимир Гройсман, facebook

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман обговорил с руководителями дипмиссий государств G7 обострение в Донбассе и гуманитарную ситуацию, сообщила в среду пресс-служба Кабмина.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Блокада Донбасса. Власть банально "отжимает" Ахметова - Бортник

    "Во время переговоров стороны обсудили обострение боевых действий на востоке Украины и гуманитарную ситуацию. Владимир Гройсман отметил, что только в течение последних суток произошло более 100 обстрелов, в результате которых есть погибшие украинские военные", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, стороны также обсудили вопрос торговой блокады в Донбассе.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

    Читайте также: Треугольник Донбасс — Украина — РФ до и после 18 февраля

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

    Читайте также — Донецкая фильтровальная станция: ситуация катастрофическая

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов
    Владимир Арьев
    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация
    Надежда Савченко
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия