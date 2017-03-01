Глава МИД ФРГ в четверг прибудет в Украину

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в четверг, 2 марта, прибудет в Украину, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что целью визита Габриэля является углубление украинско-немецкого политического диалога, обсуждение путей активизации двусторонних торгово-экономических отношений, а также поддержки Германией системных реформ и предоставлении финансово-технической помощи.

Отдельно будут обсуждаться вопросы имплементации минских договоренностей. Кроме того, темой переговоров будет европейская интеграция Украины.

В рамках визита также состоится процедура торжественного спецгашения почтовой марки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Германией.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и вице-канцлер ФРГ, министр иностранных дел Зигмар Габриэль провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили Донбасс.