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    Глава МИД ФРГ в четверг прибудет в Украину

    (обновлено: )23
    Целью визита Зигмара Габриэля является углубление украинско-немецкого политического диалога, обсуждение путей активизации двусторонних торгово-экономических отношений.
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в четверг, 2 марта, прибудет в Украину, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

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    Отмечается, что целью визита Габриэля является углубление украинско-немецкого политического диалога, обсуждение путей активизации двусторонних торгово-экономических отношений, а также поддержки Германией системных реформ и предоставлении финансово-технической помощи.

    Отдельно будут обсуждаться вопросы имплементации минских договоренностей. Кроме того, темой переговоров будет европейская интеграция Украины.

    В рамках визита также состоится процедура торжественного спецгашения почтовой марки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Германией.

    Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и вице-канцлер ФРГ, министр иностранных дел Зигмар Габриэль провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили Донбасс.

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