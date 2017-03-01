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    Политика

    Разведение сил в Станице Луганской намечено на 7 марта - Грызлов

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (186)

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    Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины также обсудила меры по обеспечению безопасности на Донецкой фильтровальной станции, сообщил представитель России на переговорах Борис Грызлов.
    Борис Грызлов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Разведение сил и средств в Станице Луганской в Донбассе намечено на 7 марта, заявил в среду журналистам полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов.

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    "Обсуждены меры по отводу тяжёлой техники от линии соприкосновения в места хранения. На 7 марта намечено разведение сил и средств в Станице Луганская. Обсуждены меры по обеспечению безопасности на Донецкой фильтровальной станции", — сказал Грызлов.

    Ранее в Минске прошел очередной раунд переговоров по Украине.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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