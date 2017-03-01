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    Политика

    Киев поднял вопрос о соответствии "Минску" признания документов ЛДНР

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (186)

    (обновлено: )20003
    Решение РФ о признании документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик создает почву для национализации украинских предприятий, заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.
    Паспорта граждан ДНР и ЛНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Киев на переговорах в Минске поднял вопрос о соответствии минским соглашениям признания РФ документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила в среду представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

    Паспорта граждан ДНР и ЛНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лед тронулся. Жители Донецка о признании паспортов ДНР на территории РФ

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Как заявил в связи с указом глава МИД РФ Сергей Лавров, в его тексте "черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями", а действовать он будет до тех пор, "пока не будут выполнены минские договоренности".

    "Украинская сторона остро подняла вопрос несоответствия минским соглашениям указа Путина о так называемом "признании документов ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.)", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

    По ее словам, "это может повлиять и на освобождение заложников". "Есть большой риск, что некоторых заложников могут объявить "гражданами ОРДЛО", — пояснила Геращенко.

    Также, по ее мнению, решение РФ создает почву для национализации украинских предприятий.

    Смотрите также: Порошенко: признание РФ документов ЛДНР — это отказ от минского процесса

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для него признание РФ паспортов самопровозглашенных республик является "очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права".

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