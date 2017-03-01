Киев поднял вопрос о соответствии "Минску" признания документов ЛДНР

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Киев на переговорах в Минске поднял вопрос о соответствии минским соглашениям признания РФ документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила в среду представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Как заявил в связи с указом глава МИД РФ Сергей Лавров, в его тексте "черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями", а действовать он будет до тех пор, "пока не будут выполнены минские договоренности".

"Украинская сторона остро подняла вопрос несоответствия минским соглашениям указа Путина о так называемом "признании документов ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.)", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, "это может повлиять и на освобождение заложников". "Есть большой риск, что некоторых заложников могут объявить "гражданами ОРДЛО", — пояснила Геращенко.

Также, по ее мнению, решение РФ создает почву для национализации украинских предприятий.

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для него признание РФ паспортов самопровозглашенных республик является "очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права".