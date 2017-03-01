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    Политика

    Гройсман в среду собирает заседание правительства

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    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. В среду, 1 марта, состоится заседание правительства под председательством Премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом сообщает Правительственный портал.

    "1 марта под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства", — говорится в сообщении.

    Начало мероприятия запланировано на 11 часов.

    Кроме того, 1 марта в 14:30 у Гройсмана запланирована встреча с руководителями дипломатических миссий государств "Большой семерки", а уже в 16:45 премьер встретится с министром иностранных дел Республики Польша Витольдом Ващиковский и Государственным секретарем по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борисом Джонсоном.

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