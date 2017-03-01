Контактная группа по Донбассу в среду соберется в Минске

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины и ее рабочие подгруппы в среду в Минске проведут очередной раунд переговоров.

Центральными темами встреч вновь станут вопросы безопасности в зоне конфликта, а также вызванные им гуманитарные и экономические проблемы.

По итогам прошедших две недели назад в белорусской столице переговоров спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил о наблюдающемся снижении напряженности и уменьшении объемов военных действий в Донбассе. Однако, по его словам, переговорщики продолжат искать пути для установления режима полного прекращения огня. Этому должно было способствовать решение об очередной попытке отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения до 20 февраля, которое ранее было запрещено минскими договоренностями.

Однако и к нынешнему заседанию добиться устойчивого режима тишины не удалось, как и не удалось выполнить решение об отводе, в срыве которого противоборствующие стороны традиционного обвинили друг друга. Стороны конфликта вновь рапортуют об обстрелах, которые влекут новые жертвы и разрушения гражданских объектов, о подготовке диверсий, наличии запрещенного вооружения и техники на линии соприкосновения.

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Очевидно, в среду в контактной группе будет поднят также вопрос об экономической блокаде движения товаров из Донбасса на подконтрольную Киеву территорию.

Кроме того, в среду в Минске стороны переговоров вновь продолжат дискуссию об обмене пленными, о числе которых никак не могут прийти к согласию.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.