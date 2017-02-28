В СБУ заявили, что сделают все для допроса Савченко

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины сделает все, чтобы допросить народного депутата Надежду Савченко, заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Мы будем действовать только в рамках закона и добьемся того, что будут допрашивать. Она проходит у нас по уголовным производствам как свидетель, и мы будем делать все, чтобы с ней встретились сотрудники, которые ее допросят", — заявил Юрий Тандит в эфире "112 Украина".

Тандит отметил, что после поездки Савченко в ДНР с ней уже общался один из руководителей подразделения СБУ, так как ведомство интересуется любыми контактами украинских граждан с "представителями незаконных вооруженных формирований".

Советик СБУ заявил, что пересечение Савченко линии разграничения вне контрольных пунктов поставило под угрозу не только ее жизнь, но и жизни украинских военных, которые держат там свои позиции. В связи с этим он заявил, что считает действия парламентария провокационными.

Савченко вместе с руководителем общественной организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном в минувшую пятницу прибыли в колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке, где содержатся пленные силовики. Нардеп подчеркнула, что "сознательно пошла на риск", чтобы освободить "украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала". По ее словам, в Макеевской колонии были обнаружены шесть украинских военных, которые ранее считались без вести пропавшими.

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Ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря 2016 года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Советник главы МВД Антон Геращенко назвал Савченко "троянским конем", преподнесенным украинцам со стороны России.

Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позднее Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.