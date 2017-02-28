Главы МИД Великобритании и Польши едут в Украину с совместным визитом

Евгений Котенко

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Главы МИД Великобритании и Польши Борис Джонсон и Витольд Ващиковский 28 февраля — 2 марта посетят Украину с совместным визитом, в том числе и для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в Донбассе, сообщает во вторник пресс-служба МИД.

"В Украине с совместным визитом 28 февраля-2 марта 2017 года будет находиться государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон и министр иностранных дел Республики Польша Витольд Ващиковский", — говорится в сообщении.

По данным МИД, цель визита – демонстрация поддержки Великобританией и Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины, ознакомление с актуальной ситуацией в Донбассе. Также стороны обсудят дальнейшую практическую помощь в проведении в Украине системных реформ на основе соглашения об ассоциации с ЕС. Кроме того, стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества Украины-ЕС.

Ранее в ходе визита в Украину премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что его страна заинтересована в развитии сотрудничества с причерноморскими регионами Украины, что обосновано ее историческими и экономическими связями с этими регионами.