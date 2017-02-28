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    Политика

    Савченко: против меня готовится новая диверсия

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    Савченко и Рубан в ДНР: последствия (548)

    (обновлено: )29720
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что действующая власть пытается ее уничтожить и что против нее уже готовится "следующая диверсия".
    Надежда Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что против нее готовится диверсия. Об этом она заявила на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

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    Савченко вместе с руководителем общественной организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном в минувшую пятницу прибыли в колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке, где содержатся пленные силовики. Нардеп подчеркнула, что "сознательно пошла на риск", чтобы освободить "украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала". По ее словам, в Макеевской колонии были обнаружены шесть украинских военных, которые ранее считались без вести пропавшими.

    "Это — власть, которая сейчас пытается уничтожить меня. Первый звонок мне был, это был приказ Банковой на мою зачистку. Второй приказ был на провокацию администрации Авакова. Следующая диверсия уже готовится против меня", — сказала она.

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    Ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря 2016 года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Советник главы МВД Антон Геращенко назвал Савченко "троянским конем", преподнесенным украинцам со стороны России. 

    Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позднее Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.

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