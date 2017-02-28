Савченко заявила, что попала в Донбасс "козьими тропами" контрабандистов

КИЕВ, 28 фев – РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что пересекала линию разграничения с неподконтрольной Киеву территорией "козьими тропами" контрабандистов.

Савченко в минувшую пятницу посетила колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке, где содержатся пленные силовики. По ее словам, в ходе посещения колонии она обнаружила шесть человек, которые считались пропавшими без вести.

"В СБУ (Службе безопасности Украины — ред.) высшие люди, в принципе, об этом знают… Я переходила "козьими тропами", по которым ходит и гуляет контрабанда, которую крышует СБУ", — заявила Савченко во вторник журналистам.

Савченко считает, что не совершила никаких нарушений, когда пересекла линию разграничения. Она также сообщила, что в Донбассе ее сопровождал конвой ополченцев.

Савченко вместе с руководителем общественной организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном в минувшую пятницу прибыли в колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке, где содержатся пленные силовики. Нардеп подчеркнула, что "сознательно пошла на риск", чтобы освободить "украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала". По ее словам, в Макеевской колонии были обнаружены шесть украинских военных, которые ранее считались без вести пропавшими.

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Ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря 2016 года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Советник главы МВД Антон Геращенко назвал Савченко "троянским конем", преподнесенным украинцам со стороны России.

Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позднее Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.