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    Политика

    "Национализация" в ДНР и ЛНР усугубит конфликт в Донбассе - "Оппоблок"

    Тема:

    Блокада Донбасса: ультиматум ДНР и ЛНР (560)

    (обновлено: )22210
    Как подчеркнули в "Оппозиционном блоке", "национализация" не решит проблему предприятий: они останутся без легальных контрактов, а их сотрудники – без работы и средств к существованию.
    Агитационный щит политической партии Оппозиционный блок на одной из улиц Киева.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. "Национализация" предприятий украинской юрисдикции властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик недопустима, заявили в "Оппозиционном блоке".

    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее главы ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили, что самопровозглашенные республики перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении железнодорожной блокады. Как отмечается в заявлении, если до 00.00 1 марта блокаду не снимут, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР.

    "Революционная практика национализации предприятий недопустима. Такие шаги только усугубят конфликт. "Национализация" не решит проблему предприятий: они останутся без легальных контрактов, а их сотрудники – без работы и средств к существованию", — говорится в заявлении партии, обнародованном во вторник.

    При этом в политической силе отметили, что официальная власть, со своей стороны, обязана выполнить решение Совета нацбезопасности и обороны по прекращению блокады Донбасса, которая наносит огромный ущерб Украине и ее гражданам по обе стороны линии разграничения.

    "Оппозиционный блок" требует от всех сторон конфликта вернуться к выполнению минских соглашений. Мы требуем от Верховной Рады начать выполнение политической части договоренностей. Минские соглашения – единственный способ прекратить войну, признанный в мире. "Оппозиционный блок" готов в любой момент проголосовать за законы, указанные в соглашениях, и требует этого от всего парламента", — заявили в партии.

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