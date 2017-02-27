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    Политика

    Порошенко: Киев сам разберется, как вернуть Донбасс

    Тема:

    Блокада Донбасса: ультиматум ДНР и ЛНР (548)

    (обновлено: )1221117
    Глава государства назвал недопустимой поддерживаемую некоторыми политиками идею отказа от Донбасса. По его мнению, украинцы сами разберутся, как обеспечить реинтеграцию Донбасса.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что Киев без чьей-то помощи разберется, как обеспечить возвращение Донбасса в состав страны.

    "Я как президент хочу одного – мира, чтобы не было войны… Мы, украинцы, сами разберемся, как обеспечить реинтеграцию Донбасса в мирную жизнь Украины", — сказал Порошенко в понедельник в ходе визита в Днепр (бывший Днепропетровск), его выступление транслировал телеканал "112.Украина".

    Президент назвал недопустимой поддерживаемую некоторыми политиками идею отказа от Донбасса.

    Герб и флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Bloomberg: инвесторов в Украине пугает не АТО, а коррупция

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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