Деятельность Савченко была бы невозможна без содействия власти - эксперт

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Надежда Савченко в Донбассе подстрекает военных идти на Киев, чтобы свергнуть действующую власть. Об этом заявила депутат от фракции БПП Татьяна Рычкова. По ее словам, на этой неделе Савченко была в районе Донецкого аэропорта, где встречалась с украинскими военнослужащими. Якобы она их подстрекала идти на Киев и свергнуть власть. О том, что СБУ проверит информацию о поездке Савченко на неподконтрольные Украине территории Донбасса, уже сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

Как стоит расценивать действия Савченко, в эфире радиостанции "Голос Столицы" разъяснил политолог, политтехнолог Александр Кочетков.

"Она занимается самопиаром, это совершенно очевидно, поскольку ее действия ни к каким результатам реальным не приводят, и поэтому это работает на самопиар, но я четко сформулирую, что эти вещи невозможны без определенного взаимодействия с властью, потому что, практически, ну как можно попасть на оккупированную территорию, минуя все эти блокпосты, которые там существуют, не имея специального пропуска", — задается вопросом эксперт.

Кочетков также обратил внимание на тот факт, что пропуска на въезд на неподконтрольные территории выдает СБУ.

Напомним, депутат Верховной Рады Надежда Савченко в пятницу посетила колонию в Макеевке, где содержатся пленные украинские военные. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными в Донбассе по формуле "всех на всех".