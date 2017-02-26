наверх
26.02.201702:38
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Политика

    Деятельность Савченко была бы невозможна без содействия власти - эксперт

    Тема:

    Савченко в Донецке (520)

    16
    Комментируя недавнюю поездку Надежды Савченко в Донбасс, политолог, политтехнолог Александр Кочетков в эфире ГС заявил, что за всеми ее поступками стоит самопиар.
    Александр Кочетков
    Facebook Александр Кочетков

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Надежда Савченко в Донбассе подстрекает военных идти на Киев, чтобы свергнуть действующую власть. Об этом заявила депутат от фракции БПП Татьяна Рычкова. По ее словам, на этой неделе Савченко была в районе Донецкого аэропорта, где встречалась с украинскими военнослужащими. Якобы она их подстрекала идти на Киев и свергнуть власть. О том, что СБУ проверит информацию о поездке Савченко на неподконтрольные Украине территории Донбасса, уже сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

    Визит Надежды Савченко в Донецк. Видео
    Канал Patrick Lancaster на Youtube
    Визит Надежды Савченко в Донецк

    Как стоит расценивать действия Савченко, в эфире радиостанции "Голос Столицы" разъяснил политолог, политтехнолог Александр Кочетков.

    "Она занимается самопиаром, это совершенно очевидно, поскольку ее действия ни к каким результатам реальным не приводят, и поэтому это работает на самопиар, но я четко сформулирую, что эти вещи невозможны без определенного взаимодействия с властью, потому что, практически, ну как можно попасть на оккупированную территорию, минуя все эти блокпосты, которые там существуют, не имея специального пропуска", — задается вопросом эксперт.

    Кочетков также обратил внимание на тот факт, что пропуска на въезд на неподконтрольные территории выдает СБУ. 

    Напомним, депутат Верховной Рады Надежда Савченко в пятницу посетила колонию в Макеевке, где содержатся пленные украинские военные. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными в Донбассе по формуле "всех на всех".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Хуг. Архивное фото
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Александр Кочетков
    Савченко в Донецке
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко
    Нардеп Гончаренко: "похищение"
    Блокирование ж/д переезда. Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике