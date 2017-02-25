Контактная группа призвала ДНР к "режиму тишины"

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Трехсторонняя контактная группа призвала ополченцев ДНР обеспечить "режим тишины" с целью проведения ремонта Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер.

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Ранее пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной ДНР на переговорах Дениса Пушилина сообщила, что встреча контактной группы по Украине началась в режиме видеоконференции.

"Состоялась внеплановая видеоконференция Трехсторонней контактной группы с участием представителей СММ ОБСЕ, СЦКК и приглашением представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей – Ред.). Донецкая фильтровальная станция повреждена, тысячи людей остались без воды. Это последствия нарушения режима прекращения огня. Для обеспечения проведения ремонтных работ Трёхсторонняя контактная группа призвала ОРДО обеспечить режим тишины", — написала она на своей странице в Facebook в субботу.

Кроме того, Олифер утверждает, что трёхсторонняя контактная группа призвала ополченцев ДНР провести расследование инцидентов по информации об изъятии беспилотника у наблюдателей СММ ОБСЕ. Также в ходе видеоконференции были подтверждены обязательства, взятые на себя в ходе заседания 15 февраля 2017 года в Минске.