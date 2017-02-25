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    Климкин опроверг договоренность не расширять "нормандский формат" за счет США

    Тема:

    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу (71)

    (обновлено: )20104
    Как заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в Мюнхене никто ни о чем подобном не договаривался. Также, по его словам, на сегодня "нормандский формат" функционирует, но не может дать желаемого результата.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что договоренности не расширять "нормандский формат" переговоров по Донбассу за счет США нет.

    Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Нормандский формат", ЛНР и ДНР после письма Януковича

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    Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль по итогам встречи "нормандской четверки" на уровне глав МИД заявил, что не считает в настоящее время необходимым расширять "нормандский формат" за счет США.

    "Это мифология, которую почему-то все подхватили. На самом деле в Мюнхене вообще никто ни о чем подобном не договаривался. Это не звучало ни на "Норманди", ни на отдельных встречах. Просто, насколько я понимаю, когда проходили встречи у (госсекретаря США Рекса) Тиллерсона, в том числе и с Габриэлем, был разговор о том, что сейчас, именно на данный момент, "нормандский формат" функционирует так, как функционирует. Но американская сторона готова искать формы своего ангажирования", — сказал Климкин в интервью изданию ZN.UA.

    При этом, по его словам, на сегодня "нормандский формат" функционирует, но не может дать желаемого результата "из-за позиции России".

    Сообщения о возможности расширения "нормандского формата" за счет подключения к процессу мирного урегулирования на востоке Украины других стран, в первую очередь США, регулярно появляются в СМИ. В частности, о том, что "нормандский формат" необходимо выводить на новый "более высокий" уровень, с участием США, ранее заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук.

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