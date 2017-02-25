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    Политика

    Климкин опроверг слухи о нежелании США видеть Чалого в должности посла

    (обновлено: )14705
    По словам главы МИД Украины, информация о том, что США не хотят видеть Чалого в должности посла "на сто процентов не отвечает действительности".
    Павел Климкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг слухи о том, что США дали понять, что дальнейшее пребывание Валерия Чалого на должности посла Украины в США является для нее нежелательным.

    Об этом он заявил в интервью ZN.UA.

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    По словам Климкина, данная информация "на сто процентов не отвечает действительности". 

    По мнению министра, сегодня многие политики пытаются наладить определенные контакты в Вашингтоне, утверждая, что у них есть рецепты решения всех проблем, включая "урегулирование с Россией". При этом, мосты они наводят не с администрацией, а с отдельными представителями истеблишмента, которые, как им кажется, могут влиять на что-то, активно используя лоббистов.

    "Мой опыт работы с американскими администрациями свидетельствует, что, конечно, подобные попытки, могут принести какие-то ситуативные контакты и т.д., но администрация США— это очень разумная, сбалансированная и сложно структурированная машина", – подчеркнул он, добавив, что на одном лоббизме добиться расположения от администрации США невозможно.  

    Климкин отметил, что МИД Украины не будет пользоваться услугами лоббистов, стремясь сформировать структуру системной публичной дипломатии и системное представление Украины в мире.

    Ранее Климкин заявил, что сейчас обсуждаются разные параметры будущей встречи президента Украины Петра Порошенко с новым президентом США Дональдом Трампом. 

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