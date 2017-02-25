Геращенко: есть один план – восстановление территориальной целостности

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Украина не пойдет на уступки России и будет реализовывать только один план – полное восстановление территориальной целостности.

"Не случайно в последнее время появляются какие-то так называемые эфемерные планы, где кто-то в мировых медиа или где-то на каких-то конференциях пытается продать идею или запустить ее в массы относительно того, что "давайте попробуем, возможно, рассмотреть ситуацию, когда надо остановить горячую фазу конфликта, а можно ли это сделать из-за того, чтобы забыть Крым", — сказала Геращенко во время международного форума "Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира", информирует УНИАН.

По ее мнению, это такая "попытка проверить общественное мнение не только в самой Украине, но и в масштабах мира", и "забросить только эту пробную пулю, которую, очевидно, отрабатывают очень серьезно в Кремле".

Геращенко подчеркнула, что "у Украины есть один план — это полное возвращение и восстановление территориальной целостности Украины".

"Никаких других планов быть не может", — подчеркнула первый вице-спикер.

Как сообщалось ранее, мэр Киева Виталий Кличко уверен, что никто из украинских властей не допускает никаких торгов относительно территориальной целостности Украины.