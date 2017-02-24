Фирташ удовлетворен решением суда Вены и назвал свое дело политическим

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ удовлетворен решением венского суда, который отказал прокуратуре, требовавшей оставить его под стражей, и считает свое задержание политически мотивированным, говорится в комментарии его представителей, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее в пятницу Земельный суд Вены отказал городской прокуратуре в ходатайстве об оставлении под стражей украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в отношении которого ранее было принято решение об экстрадиции в США.

"Я удовлетворен решением суда. Все, что происходило со вторника, – одно задержание, другое задержание, – ни у кого не осталось сомнений, что это политическое преследование меня. Я говорил, что я не виноват, я не нарушал никакого закона, и я докажу свою правоту", — сказал Фирташ.

Напомним, Земельный суд Вены в четверг отказал в ходатайстве прокуратуре австрийской столицы, которая требовала оставить под стражей бизнесмена Дмитрия Фирташа, ранее задержанного по испанскому ордеру с требованием экстрадиции.

Верховный земельный суд Вены во вторник удовлетворил жалобу прокуратуры на отказ суда нижестоящей инстанции экстрадировать Фирташа в США. По словам судьи, далее окончательное решение об экстрадиции должен будет принять министр юстиции республики. При этом, по информации суда, 18 февраля в суд поступили документы от компетентных органов Испании, которые также требовали высылки Фирташа в эту страну, на основании этих документов и произошло задержание бизнесмена.

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Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.