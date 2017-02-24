наверх
24.02.201717:20
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Политика

    Эксперт: у Порошенко - хороший тандем с его спичрайтером

    (обновлено: )17404
    Коуч и эксперт по ораторскому мастерству Юрий Борисов в эфире "ГС" заявил, что у большинства украинских политиков нет времени, чтобы писать качественные тексты выступлений.
    Коуч Юрий Борисов
    Пресс-служба Юрия Борисова

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Когда политики говорят правду? О чем свидетельствуют их жесты и мимика? Как выделить при их выступлений манипулятивные приемы? И как научиться говорить так, чтобы завоевать расположение аудитории?

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    пресс-служба президента
    Будущее требует от Порошенко наступления… гибридного

    Секретами ораторского мастерства в эфире радиостанции Голос Столицы поделился коуч Юрий Борисов.

    Эксперт также ответил на вопрос, почему украинские политики часто выступают экспромтом.

    "Написать тексты – этой такой хороший труд, такой хороший промежуток времени на это уходит, и, как правило, у наших политиков на это времени нет. Если мы говорим о хороших тандемах, я считаю, что очень хороший тандем – у президента Петра Порошенко с его спичрайтером. Когда я слушаю Порошенко, я понимаю, что он чувствует этот текст. Я подозреваю, что они работали уже довольно много времени, я не знаком ни с первым, ни со вторым лично, но это – вариант хорошего тандема", — отметил Борисов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Надежда Савченко
    Савченко. Отказ от неприкосновенности и визит в ДНР
    Дмитрий Фирташ в зале суда в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Павел Малыхин
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Антон Киссе. Архивное фото
    Нардеп Гончаренко: "похищение"