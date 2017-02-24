Эксперт: у Порошенко - хороший тандем с его спичрайтером

Пресс-служба Юрия Борисова

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Когда политики говорят правду? О чем свидетельствуют их жесты и мимика? Как выделить при их выступлений манипулятивные приемы? И как научиться говорить так, чтобы завоевать расположение аудитории? пресс-служба президента Будущее требует от Порошенко наступления… гибридного

Секретами ораторского мастерства в эфире радиостанции Голос Столицы поделился коуч Юрий Борисов.

Эксперт также ответил на вопрос, почему украинские политики часто выступают экспромтом.

"Написать тексты – этой такой хороший труд, такой хороший промежуток времени на это уходит, и, как правило, у наших политиков на это времени нет. Если мы говорим о хороших тандемах, я считаю, что очень хороший тандем – у президента Петра Порошенко с его спичрайтером. Когда я слушаю Порошенко, я понимаю, что он чувствует этот текст. Я подозреваю, что они работали уже довольно много времени, я не знаком ни с первым, ни со вторым лично, но это – вариант хорошего тандема", — отметил Борисов.