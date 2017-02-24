Изменения в УПК дают Генпрокуратуре новый шанс проявить себя - Соколовская

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно заочного осуждения. "За" проголосовали 233 нардепа. Представляя законопроект, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что его принятие даст следствию больше возможностей для заочного осуждения Виктора Януковича и соратников экс-президента, против которых возбуждены 119 уголовных производств.

Изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины прокомментировала политический эксперт Янина Соколовская в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Теперь мы можем допрашивать и заочно обвинять не только Януковича, собственно, всех, кто этого достоин. У нас сейчас беженцев достаточно много, к которым есть вопросы по делу Майдана. Можно допрашивать так же, как допрашивали Януковича, одновременно не одного Януковича, а нескольких фигурантов. Досудебное следствие у нас теперь не 12 месяцев, а 18, что помогает в расследовании дела Майдана, безусловно, потому что за 12 месяцев многое могли не успеть, за 18, надеюсь, успеют больше. Также есть прерогатива для работы Генпрокуратуры, которая дает ей новые шансы проявить себя, потому что досудебное следствие теперь ее приоритеты, она может этим заниматься", — отметила эксперт.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов на этой неделе проголосовать за изменения в закон о заочном правосудии для возможности передачи в суд обвинения против бывшего президента Виктора Януковича.