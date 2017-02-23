Климпуш-Цинцадзе: до полной ратификации СА между Киевом и ЕС осталось "полшага"

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе приветствует решение нижней палаты парламента Нидерландов о ратификации соглашения об ассоциации Украина — ЕС.

"Нижняя палата парламента Нидерландов только что 89 голосами "за" ратифицировала соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. До полной ратификации остается "полшага", — написала она на своей странице в Facebook.

Климпуш-Цинцадзе также поблагодарила дипломатов, политиков, общественных активистов и медиа "за скоординированную профессиональную совместную работу".

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что нижняя палата парламента Нидерландов одобрила законопроект, которым вводится в действие ратификация соглашения об ассоциации Украина — ЕС. При этом он выразил надежду, что сенат Нидерландов (верхняя палата) также ратифицирует указанный документ.

Ранее лидеры стран-членов ЕС приняли законодательно обязывающее решение, которое должно позволить Нидерландам ратифицировать соглашение об ассоциации Украина — ЕС, учитывая результаты референдума, на котором граждане страны проголосовали против этого соглашения. Оно вступит в силу только после ратификации в Нидерландах соглашения Украина — ЕС.

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Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.