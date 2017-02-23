Внешняя политика Украины была менее успешной в 2016, чем в 2015 - исследование

КИЕВ, 23 фев – РИА Новости Украина. Внешняя политика Украины в 2016 году была менее эффективной, чем в 2015 году, лучшие отношения страны сложились с Турцией, а худшие с Россией, Ираном, Грузией и Китаем, говорится в совместном исследовании аналитического центра "Совет внешней политики "Украинская призма" и фонда имени Эберта на Украине, презентованном в четверг.

Согласно исследованию, общая оценка внешней политики Украины в 2016 году составила С+ (3,1-3,5 баллов по 5 бальной шкале), а в 2015 году В- (3,6-3,9 баллов по 5 бальной шкале).

В исследовании говорится, что в 2016 году внешняя политика Украины была направлена на консолидацию международной поддержки противостоянию "российской агрессии", реализацию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, ведение диалога по либерализации визового режима с Евросоюзом, а также сотрудничество с НАТО.

Эксперты отмечают успехи в двухсторонних отношениях Украины с Турцией, а худшие отношения, по их мнению, у Киева сложились с Россией, Ираном, Китаем и Грузией. Кроме того, усилия украинских дипломатов в направлении евроинтеграции Украины в 2016 году были оценены на уровне В+ (4,1-4,5 по 5 балльной шкале).

Эксперты считают, что лучшие результаты внешняя политика Украины по отношению к странам "великой семерки" показала с США, худшие — с Францией.

Кроме того, эксперты высоко оценили усилия Украины по сотрудничеству с НАТО в 2016 году. "Вопросы сотрудничества Украины и НАТО оставались ключевыми для внешней политики и политики безопасности Украины в 2016. Несмотря на различные подходы отдельных политических партий к вопросу дальнейшей интеграции, сотрудничество между НАТО и Украиной только углублялось и происходило на всех уровнях — президентском, парламентском, исполнительной власти", — говорится в исследовании.