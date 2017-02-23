Лещенко мог шантажировать экс-главу штаба Трампа на выборах - СМИ

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко мог шантажировать бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, пишет издание Politico.

Издание пишет, что на телефон дочери Манафорта поступило сообщение, которое, вероятно, было от Лещенко. Депутат хотел связаться с самим Манафортом и заявлял, что располагает информацией о Трампе и его помощнике, которая потенциально может нанести политический ущерб им обоим. Информация эта была получена в результате кибервзлома телефона дочери Манафорта.

К тексту была приставлена заметка к самому Полу Манафорту, в которой говорилось о "стопроцентном" доказательстве финансовых сделок с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, а также встрече Трампа с Сергей Тулубом, приближенным Януковича, в 2012 году.

"Мне надо связаться с Полом и поделиться важной информацией с ним касательно расследования в Украине", — следует из текста письма.

"Учитывая все факты и доказательства, которыми я располагаю, до возможного решения, передавать ли эту информацию (Национальному антикоррупционному бюро Украины) или ФБР, я хотел узнать Ваше мнение об этом или ваше предложение, которое может переубедить меня", — приводит издание выдержку из сообщения, которое было подписано именем "Сергий".

Отправитель сообщения также грозился передать информацию в СМИ.

При этом сам Лещенко опроверг изданию факт отправки подобных сообщений. "Я никогда не писал какие-либо сообщения… Манафорту или его семье. У меня нет их контактов. Я никак не связан с тем e-mail адресом (через который было отправлено сообщение)", — приводит издание слова Лещенко.