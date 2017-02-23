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    Политика

    День Крыма в Верховной Раде превратился в "день кризиса" - спецкор

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    Украина - США - РФ: крымский вопрос (69)

    (обновлено: )30540
    Спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка сообщил, что причиной конфликта в парламенте послужил представленный генпрокурором Юрием Луценко законопроект о заочном осуждении.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В четверг в Верховной Раде проходит необычное заседание — День Крыма. В частности, будет представлен доклад международной экспертной группы по событиям в Крыму 26 февраля 2014 года, также планируется выступление, посвященное ситуации с соблюдением прав человека в Крыму.

    Флаг Ирана
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    Как проходит заседание парламента, рассказал пребывающий в сессионном зале специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка.

    "Кажется, сейчас День Крыма постепенно превращается в день кризиса или в начало кризиса в Верховной Раде. Судя по всему, это будет продолжаться до перерыва, до 12-00. Пока нет никаких причин, чтобы в ближайшее время конфликт каким-то образом затих. Что послужило причиной? В 10-40 спикер ВР Андрей Парубий поставил на обсуждение проект закона 5610, который дает возможность проводить специальную процедуру судебного осуждения. Проект был настолько важным, что его пришел представить в Раде генпрокурор Юрий Луценко. Когда вопрос поставили на рассмотрение по сокращенной процедуре, стало понятно, что среди парламентских партий происходит что-то нехорошее", — рассказал Ивасивка.

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