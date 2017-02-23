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    Политика

    Политпартии предостерегли от пользования российскими соцсетями

    (обновлено: )12501
    "Комитет избирателей Украины" отмечает, что три из шести партий, представленные в Раде, имеют официальные страницы в российских социальных сетях и активно их используют.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Общественная организация "Комитет избирателей Украины" предостерегает политические партии от пользования российскими социальными сетями в своей работе.

    РИА Новости Украина в ВКонтакте
    Скригшот
    Украина запретит "ВКонтакте", Россия прервет контакты

    По данным организации, три из шести партий, которые представлены в Верховной Раде, имеют официальные страницы в российских социальных сетях и активно используют их в своей работе. В частности, "Батькивщина", "Радикальная партия Олега Ляшка" и "Оппозиционный блок" имеют зарегистрированные страницы в "Вконтакте". Среди внепарламентских партий официальная страница в этой сети есть у партии "Свобода". "Оппозиционный блок" также имеет страницу в "Одноклассниках".

    В организации обратили внимание, что еще 1 августа 2016 года Служба безопасности Украины рекомендовала украинским гражданам отказаться от использования российских социальных сетей.

    "Кроме моральной стороны, активность украинских политиков и партий в российских соцсетях содержит ряд прямых угроз. В частности, Россия может осуществлять информационные диверсии и вмешиваться в избирательный процесс на Украине. К примеру, распространяя недостоверную информацию от имени украинских политиков или партий", — приводятся на сайте организации слова ее главы Александра Кошеля.

    Ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк призвал власти заблокировать в стране российские социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте".

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