Политпартии предостерегли от пользования российскими соцсетями

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Общественная организация "Комитет избирателей Украины" предостерегает политические партии от пользования российскими социальными сетями в своей работе.

По данным организации, три из шести партий, которые представлены в Верховной Раде, имеют официальные страницы в российских социальных сетях и активно используют их в своей работе. В частности, "Батькивщина", "Радикальная партия Олега Ляшка" и "Оппозиционный блок" имеют зарегистрированные страницы в "Вконтакте". Среди внепарламентских партий официальная страница в этой сети есть у партии "Свобода". "Оппозиционный блок" также имеет страницу в "Одноклассниках".

В организации обратили внимание, что еще 1 августа 2016 года Служба безопасности Украины рекомендовала украинским гражданам отказаться от использования российских социальных сетей.

"Кроме моральной стороны, активность украинских политиков и партий в российских соцсетях содержит ряд прямых угроз. В частности, Россия может осуществлять информационные диверсии и вмешиваться в избирательный процесс на Украине. К примеру, распространяя недостоверную информацию от имени украинских политиков или партий", — приводятся на сайте организации слова ее главы Александра Кошеля.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк призвал власти заблокировать в стране российские социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте".