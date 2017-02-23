Джемилев: вернуть Крым силой не получится

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев исключил возможность возвращения Крыма военным путем, так как это, по его словам, повлечет за собой этнические чистки и сделает полуостров необитаемым.

"Другой выход, военный, нам сейчас представляется бесперспективным. Это повлечет за собой этнические чистки. А если там развернутся военные действия, Крым может превратиться в необитаемый полуостров", — сказал Джемилев в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее Джемилев заявил, что содержание полуострова Крым обходится России очень дорого, поэтому существует вероятность, что через некоторое время Кремль от него откажется.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.