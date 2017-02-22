У украинских националистов социалистические требования - эксперт

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В среду, 22 февраля, в Киеве состоялся Марш национального достоинства. Фактически он стал кульминацией пятидневных памятных мероприятий по случаю третьей годовщины Майдана. Организаторам марша удалось собрать несколько тысяч человек. Они утром прошли шествием от Майдана по улице Институтской к Верховной Раде и там состоялся митинг, на котором участники марша выдвинули требования к действующей власти. В частности националисты требуют отказаться от торговли с неподконтрольными территориями и Россией; отказаться от приватизации стратегических предприятий и провести национализацию тех, которые уже приватизированы; отказаться от введения рынка земли; отказаться от дальнейшего повышения коммунальных тарифов. А еще правые партии требуют проведения внеочередных выборов президента и Верховной Рады. В частности предлагают нынешнему составу парламента, принять закон об импичменте и уйти.

Требования митингующих прокомментировал политтехнолог Сергей Гайдай в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Во-первых, у нас в стране в политической площади есть одна такая огромная ошибка. Почему-то националистов у нас называют правыми, или крайне правыми, или радикально правыми. Это ошибка. Это крайние левые, чтобы вы понимали. Потому что те идеологические требования, которые у нас выставляют "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор" — это требования социалистические. Крайне правыми являются либералы, то есть люди, которые говорят, что вообще государство должно быть максимально уменьшено, и максимально должны быть права личности и личной инициативы. Во-вторых, о чем свидетельствует сегодняшний марш? О том, что когда неэффективно работает государство, когда есть максимальное разочарование в политиках, которые у власти, когда есть, скажем так, реваншистские настроения после революции, когда мы проигрываем в военных действиях, все это уже было в истории. Тогда приходят радикалы, любые радикалы. Чаще это левые радикалы, каковыми и являются наши националисты", — считает эксперт.

По данным полиции, около семи тысяч членов партий "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" прошли в среду маршем с Майдана к Верховной Раде через Аллею Героев Небесной Сотни и улицу Институтскую. Многие участники акции были одеты в камуфляжную форму. Колонну сопровождало большое количество правоохранителей.

Напомним, в столице 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к годовщине событий Евромайдана в 2014 году.