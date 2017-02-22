Марчук: признавая документы ЛНР и ДНР, Россия провоцирует Украину

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Россия провоцирует Украину нарушить Минские соглашения тем, что признает документы самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности контактной группы Евгений Марчук.

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"С одной стороны, Россия, вводя указ президента в силу, заявляет, что она признает документы ОРДО и ОРЛО (ДНР И ЛНР), практически провоцирует Украину, и украинские политики клюнули на это, что тем самым Россия выходит из минского переговорного процесса. Но она об этом не заявляет, она провоцирует нас, чтобы Украина вышла из переговорного процесса, обвинив потом Украину в этом", — сказал Марчук в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, особой необходимости признания этих документов не было, так как любой желающий может по украинскому паспорту поехать в Россию без визы.

В минувшую субботу российский президент Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

Как заявил в связи с указом глава МИД России Сергей Лавров, в тексте "черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями", а действовать указ будет до тех пор, "пока не будут выполнены минские договоренности". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отметил, что указ о признании паспортов ЛНР и ДНР продиктован исключительно гуманитарными соображениями.