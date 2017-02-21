наверх
22.02.201700:15
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.20
  • USD27.04+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Суд Вены к выходным должен определиться с задержанием Фирташа

    (обновлено: )2610
    Фирташ задержан на 96 часов. Согласно закону, задержание до суда составляет максимум 48 часов, а затем столько же времени дается суду на то, чтобы принять решение по дальнейшему пребыванию под стражей.
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Страна.ua

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Представитель австрийской прокуратуры Нина Буссек заявил, что суд в Вене должен в ближайшие 96 часов принять решение о том, останется ли украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ задержанным по ордеру от испанской прокуратуры, сообщила РИА Новости.

    Дмитрий Фирташ после заседания суда в Вене
    theinsider.ua
    Фирташ в австрийском суде: экстрадиция и задержание

    Читайте также: Финт ушами. Соцсети об отказе Савченко от неприкосновенности

    "Сейчас он задержан, следующий шаг — он будет направлен в пенитенциарное учреждение, затем прокуратура сможет предоставить прошение об аресте, которое будет рассмотрено судьей, который уже и примет решение, оставаться ли ему (Фирташу) в заключении", — сказала она.

    Собеседница агентства добавила, что, согласно закону, задержание до суда составляет максимум 48 часов, а затем столько же времени дается суду на то, чтобы принять решение по дальнейшему пребыванию под стражей.

    При этом она затруднилась уточнить, что будет с уже внесенным залогом за Фирташа в размере 125 миллионов евро. "Не могу сказать, что с ним будет, это предстоит решить суду в ходе отдельного процесса", — сказала она.

    Верховный земельный суд Вены во вторник удовлетворил жалобу прокуратуры на отказ суда нижестоящей инстанции экстрадировать Фирташа в США. По словам судьи, далее окончательное решение об экстрадиции должен будет принять министр юстиции республики. После оглашения решения Фирташ вышел из зала в сопровождении адвокатов и сотрудников полиции, которые в большей степени занимались сдерживанием журналистов.

    При этом, по информации суда, 18 февраля в суд поступили документы от компетентных органов Испании, которые также требовали высылки Фирташа в эту страну, на основании этих документов и произошло задержание бизнесмена.

    Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дмитрий Фирташ после заседания суда в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Андрей Артеменко. Архивное фото
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ