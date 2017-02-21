Суд Вены к выходным должен определиться с задержанием Фирташа

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Представитель австрийской прокуратуры Нина Буссек заявил, что суд в Вене должен в ближайшие 96 часов принять решение о том, останется ли украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ задержанным по ордеру от испанской прокуратуры, сообщила РИА Новости.

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"Сейчас он задержан, следующий шаг — он будет направлен в пенитенциарное учреждение, затем прокуратура сможет предоставить прошение об аресте, которое будет рассмотрено судьей, который уже и примет решение, оставаться ли ему (Фирташу) в заключении", — сказала она.

Собеседница агентства добавила, что, согласно закону, задержание до суда составляет максимум 48 часов, а затем столько же времени дается суду на то, чтобы принять решение по дальнейшему пребыванию под стражей.

При этом она затруднилась уточнить, что будет с уже внесенным залогом за Фирташа в размере 125 миллионов евро. "Не могу сказать, что с ним будет, это предстоит решить суду в ходе отдельного процесса", — сказала она.

Верховный земельный суд Вены во вторник удовлетворил жалобу прокуратуры на отказ суда нижестоящей инстанции экстрадировать Фирташа в США. По словам судьи, далее окончательное решение об экстрадиции должен будет принять министр юстиции республики. После оглашения решения Фирташ вышел из зала в сопровождении адвокатов и сотрудников полиции, которые в большей степени занимались сдерживанием журналистов.

При этом, по информации суда, 18 февраля в суд поступили документы от компетентных органов Испании, которые также требовали высылки Фирташа в эту страну, на основании этих документов и произошло задержание бизнесмена.

Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.