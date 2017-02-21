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    Политика

    Янукович не решится приехать в Украину для защиты своих интересов - эксперт

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (495)

    (обновлено: )3
    В эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Светлана Кушнир заявила, что в связи с тем, что адвокаты Януковича пребывают в Украине, он находится в курсе своего дела.
    Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Как будут судить экс-президента Украины Виктора Януковича, рассказала политический эксперт Светлана Кушнир в эфире радиостанции Голос Столицы.

    Адвокат Януковича о перспективах рассмотрения дела его подзащитного
    канал "112 Украина" в YouTube
    Адвокат Януковича о готовности экс-президента дать показания в Украине

    "Это уже будет видно с позиции стратегии защиты Януковича, во-первых. Во-вторых, если он пересечет границу государства Украина, он должен быть взят под стражу, должен находиться не на свободе однозначно, потому что очень серьезные претензии для первого лица страны в государственной измене. Это очень серьезные претензии, поэтому однозначно, я не думаю, что Янукович решится, три года не решался, пересечь границу, приехать в Украину и представлять, защищать свои интересы. Это первое. Есть еще один момент. На сегодняшний день, если откровенно говорить, адвокаты Януковича находятся в Украине, они его защищают, они знакомятся с делом, поэтому сказать, что фактически он не в курсе дела, нельзя такого говорить", — заявила эксперт.

    Обвинительный акт по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича передадут в суд 14 марта. Об этом сообщил заместитель генпрокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина". Сейчас прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко подал ходатайство в Печерский районный суд об установлении защиты Виктора Януковича срока для ознакомления с материалами досудебного расследования.

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