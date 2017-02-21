Янукович не решится приехать в Украину для защиты своих интересов - эксперт

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Как будут судить экс-президента Украины Виктора Януковича, рассказала политический эксперт Светлана Кушнир в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Это уже будет видно с позиции стратегии защиты Януковича, во-первых. Во-вторых, если он пересечет границу государства Украина, он должен быть взят под стражу, должен находиться не на свободе однозначно, потому что очень серьезные претензии для первого лица страны в государственной измене. Это очень серьезные претензии, поэтому однозначно, я не думаю, что Янукович решится, три года не решался, пересечь границу, приехать в Украину и представлять, защищать свои интересы. Это первое. Есть еще один момент. На сегодняшний день, если откровенно говорить, адвокаты Януковича находятся в Украине, они его защищают, они знакомятся с делом, поэтому сказать, что фактически он не в курсе дела, нельзя такого говорить", — заявила эксперт.

Обвинительный акт по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича передадут в суд 14 марта. Об этом сообщил заместитель генпрокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина". Сейчас прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко подал ходатайство в Печерский районный суд об установлении защиты Виктора Януковича срока для ознакомления с материалами досудебного расследования.