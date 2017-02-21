Украина в СБ ООН не будет зачитывать "теплые слова" о Чуркине - СМИ

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Украина, как председательствующая в СБ ООН страна, намерена свести к минимуму свою роль в выполнении формальностей в связи со смертью представителя РФ при организации Виталия Чуркина, пишет "Европейская правда" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Постпред РФ при ООН Чуркин скончался накануне в Нью-Йорке, во вторник, 21 февраля, ему исполнилось бы 65 лет. Украина, председательствующая в Совете Безопасности ООН, заблокировала предложение РФ принять официальное заявление председателя Совбеза в связи с кончиной Чуркина, ограничившись устным соболезнованием семье и правительству РФ. В МИД Украины пояснили, что российская делегация в Совбезе ООН хотела, чтобы председатель Владимир Ельченко принял проект политического заявления о скоропостижной смерти Чуркина, однако в итоге СБ ООН ограничился традиционным в таких случаях заявлением для прессы.

"Украина как председатель Совбеза не будет зачитывать "теплые и нежные" слова о Чуркине. Минимального протокола избежать не получится, но, надеюсь, все понимают, что (Украина будет действовать — Ред.) не в национальном качестве", — цитирует издание своего собеседника.

В частности, по данным издания, Украина не будет зачитывать заявление с сайта СБ ООН с соболезнованиями. Избежать этого позволит статус заявления: на сайте Совбеза обнародовано заявление для прессы, а не заявление Совета безопасности ООН. "Заявления для прессы не нужно зачитывать и мы не будем этого делать", — сообщил источник издания.

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Сообщается, что на заседании Совбеза, которое начнется в 17.00, Украина официально сообщит о смерти представителя РФ При ООН Чуркина, после этого члены СБ ООН почтят его память минутой молчания. Есть также возможность, что представители отдельных стран выскажутся по этому поводу. Принятие какого-либо решения или формального обсуждения протоколом не предусмотрено.

Украина председательствует в СБ ООН в феврале текущего года.