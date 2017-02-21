наверх
21.02.201716:43
Курсы валют НБУ
  • EUR28.69- 0.09
  • USD27.03- 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Названа суммарная зарплата Омеляна за 2016 год

    (обновлено: )25301
    В пресс-службе министерства инфраструктуры Украины сообщили, что зарплата Омеляна с апреля по август составляла порядка 21 тыс грн, а с сентября по декабрь - 29 тыс грн, за последний квартал 2016 года была начислена премия в размере 32 тыс грн.
    Владимир Омелян
    УНИАН

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Суммарная заработная плата Владимира Омеляна на посту министра инфраструктуры, который он занимает с апреля 2016 года, составила 232,7 тыс гривен, сообщила пресс-служба министерства.

    Согласно сообщению министерства в ответ на запрос УНИАН, с апреля по август месячная зарплата министра в среднем составляла порядка 21 тыс грн, а с сентября по декабрь — 29 тыс грн. Кроме того, за последний квартал прошлого года Омеляну была начислена премия в размере 32 тыс грн.

    Читайте также: Deutsche Welle: реален ли план "Крым в аренду"

    Ранее Омелян заявил, что объем средств, привлеченных в коррупционные потоки в ПАО "Укрзализныця", в последние годы составлял около 500 млн долларов в год.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Митинг сторонников блокады Донбасса
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Авдеевка после обстрелов
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Юрий Луценко
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ
    Дмитрий Фирташ
    Дело Фирташа. Экстрадиция в США