Названа суммарная зарплата Омеляна за 2016 год

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Суммарная заработная плата Владимира Омеляна на посту министра инфраструктуры, который он занимает с апреля 2016 года, составила 232,7 тыс гривен, сообщила пресс-служба министерства.

Согласно сообщению министерства в ответ на запрос УНИАН, с апреля по август месячная зарплата министра в среднем составляла порядка 21 тыс грн, а с сентября по декабрь — 29 тыс грн. Кроме того, за последний квартал прошлого года Омеляну была начислена премия в размере 32 тыс грн.

Читайте также: Deutsche Welle: реален ли план "Крым в аренду"

Ранее Омелян заявил, что объем средств, привлеченных в коррупционные потоки в ПАО "Укрзализныця", в последние годы составлял около 500 млн долларов в год.