Савченко отказалась от депутатской неприкосновенности

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что отказывается от депутатской неприкосновенности.

"Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана! Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатский неприкосновенности. Призываю всех Народных депутатов Украины, Президента Украины и украинских судей сделать то же самое. Н.С", — написала политик на свой странице в Facebook.

Также Савченко опубликовала фото (см. выше) заявления, в котором на просит снять с нее депутатскую неприкосновенность, мотивируя это тем, что "народные депутаты должны пользоваться равными правами с народом Украины".

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Отметим, что пользователи сети весьма неоднозначно восприняли заявление Савченко, указав на то, что депутатская неприкосновенность прописана в Конституции Украины, таким образом, ее снятие должно идти через внесение изменений в Основной закон.

Напомним, в середине января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из своего состава.

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Скандал вокруг Савченко разгорелся из-за того, что она 7 декабря прошлого года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске "увидела не врагов, а людей", с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина", но не лишена мандата. Позже Рада исключила ее из украинской делегации в ПАСЕ.