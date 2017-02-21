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    Политика

    Савченко отказалась от депутатской неприкосновенности

    Тема:

    Савченко. Без ПАСЕ и "Батькивщины", но со своей партией (501)

    (обновлено: )91460
    Надежда Савченко призвала всех своих коллег по парламенту также отказаться от депутатской неприкосновенности. О своем решении внефракционный нардеп сообщила в Facebook.
    Надежда Савченко и ее заявление о снятии депутатской неприкосновенности
    Facebook Надежды Савченко

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что отказывается от депутатской неприкосновенности.

    Брифинг народного депутата Надежды Савченко
    УНИАН
    От героини до госизмены. Савченко изгоняют из парламентского комитета

    "Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана! Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатский неприкосновенности. Призываю всех Народных депутатов Украины, Президента Украины и украинских судей сделать то же самое. Н.С", — написала политик на свой странице в Facebook.

    Также Савченко опубликовала фото (см. выше) заявления, в котором на просит снять с нее депутатскую неприкосновенность, мотивируя это тем, что "народные депутаты должны пользоваться равными правами с народом Украины".

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    Отметим, что пользователи сети весьма неоднозначно восприняли заявление Савченко, указав на то, что депутатская неприкосновенность прописана в Конституции Украины, таким образом, ее снятие должно идти через внесение изменений в Основной закон.

    Напомним, в середине января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из своего состава.

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    Скандал вокруг Савченко разгорелся из-за того, что она 7 декабря прошлого года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске "увидела не врагов, а людей", с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина", но не лишена мандата. Позже Рада исключила ее из украинской делегации в ПАСЕ.

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