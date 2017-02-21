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    Политика

    Гройсман во вторник собирает заседание правительства

    (обновлено: )383
    Во вторник Кабмин рассмотрит проект закона о внесении изменения в статью 9 закона "Про оборону Украины". Законопроект будет представлять министр обороны Степан Полторак.
    Владимир Гройсман
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 21 фев – РИА Новости Украина. В Киеве, 21 февраля, под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана состоится заседание правительства, сообщает Правительственный портал.

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    "21 февраля под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства", — говорится в сообщении.

    Начало заседания запланировано на 11:00.

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    УНИАН
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    Как отмечается в повестке дня заседания, во вторник Кабмин рассмотрит проект закона о внесении изменения в статью 9 закона "Про оборону Украины". Законопроект будет представлять министр обороны Степан Полторак.

    Члены правительства также планируют внести изменения в постановление от 15 октября 2001г №1348. С докладом по этому вопросу выступит министр внутренних дел Арсен Аваков.

    Детальнее ознакомиться с повесткой дня можно здесь.

    Повышение социальных стандартов произошло в Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум повышен до 1,544 тысячи гривен, минимальная зарплата повышена вдвое — до 3,2 тысячи гривен. Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год. Согласно документу, прожиточный минимум с 1 мая снова поднимут — до 1,624 тысячи гривен, а с 1 декабря — до 1,7 тысячи гривен.

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