Ахметова допросили в НАБУ по делу Онищенко

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) допросило бизнесмена, владельца компании System Capital Management Рината Ахметова по уголовному производству, связанному с обнародованием записей депутата Верховной Рады Александра Онищенко (группа "Воля народа").

"Сегодня был (на допросе, — ред.) Ахметов", — сказал "Украинским новостям" источник в НАБУ.

По его данным, олигараха допросили как свидетеля по делу о "пленках Онищенко".

Пресс-служба НАБУ подтвердила информацию о допросе Ахметова.

Ранее Онищенко обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.

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Напомним, Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.