Порошенко назначил послов в Белоруссии и Ираке

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назначил послов страны в Белоруссии и Ираке, говорится в опубликованных в понедельник указах.

Ранее дипмиссию в Минске возглавлял посол Михаил Ежель, который был освобожден от должности в мае 2015 года. В парламенте Ежеля обвиняли в том, что на посту министра обороны при экс-президенте Викторе Януковиче, он "развалил тыловое обеспечение украинской армии". После этого временным поверенным Украины в Белоруссии был Валерий Джигун.

"Назначить Кизима Игоря Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Белоруссия", — говорится в тексте указа на сайте президента.

Кизим работал при Януковиче заместителем директора департамента международной безопасности и разоружения МИД Украины.

Кроме того, еще одним своим указом Порошенко назначил Виктора Недопаса послом Украины в Ираке.

Ранее экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что отношение к Украине и президенту в мире ухудшается из-за отсутствия реформ.