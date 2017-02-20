наверх
20.02.201715:00
Курсы валют НБУ
  • EUR28.78+ 0.03
  • USD27.03+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко назначил послов в Белоруссии и Ираке

    (обновлено: )12
    Сообщается, что согласно подписанному указу президента Петра Порошенко, послом Украины в Белоруссии стал Игорь Кизим, а в Ираке Виктор Недопас.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назначил послов страны в Белоруссии и Ираке, говорится в опубликованных в понедельник указах.

    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Золотарев: Порошенко может обойтись украинцам в "Небесные тысячи"

    Ранее дипмиссию в Минске возглавлял посол Михаил Ежель, который был освобожден от должности в мае 2015 года. В парламенте Ежеля обвиняли в том, что на посту министра обороны при экс-президенте Викторе Януковиче, он "развалил тыловое обеспечение украинской армии". После этого временным поверенным Украины в Белоруссии был Валерий Джигун.

    "Назначить Кизима Игоря Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Белоруссия", — говорится в тексте указа на сайте президента.

    Кизим работал при Януковиче заместителем директора департамента международной безопасности и разоружения МИД Украины.

    Кроме того, еще одним своим указом Порошенко назначил Виктора Недопаса послом Украины в Ираке.

    Ранее экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что отношение к Украине и президенту в мире ухудшается из-за отсутствия реформ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Андрей Золотарев
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Игорь Грынив. Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Паспорт Донецкой народной республики
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Петр Порошенко
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ