Раде предлагают расследовать законность торговли с Донбассом

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Юрий Деревьянко предлагает создать в Верховной Раде временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам расследования законности торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Соответствующий проект постановления в понедельник зарегистрирован на официальном сайте парламента.

Полный текст документа пока отсутствует.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

С июля 2014 года Киев прекратил работу казначейства и Нацбанка на территории, подконтрольной самопровозглашенным ДНР и ЛНР, перестал выплачивать пенсии и соцпособия, а также зарплаты бюджетникам. С января 2015 года по решению властей в Донбассе введен пропускной режим. Запрещен ввоз на неподконтрольные Киеву территории продуктов и медикаментов.

Наблюдатели ОБСЕ ранее заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, призывали Киев снять ее. Снятие блокады ─ один из обязательных пунктов подписанного контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе комплекса мер.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.