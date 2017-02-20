НФ требует наказать напавших на полицейских в годовщину Майдана

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак требует ответственности для лиц, которые накануне нанесли телесные повреждения правоохранителям.

Бурбак сообщил, что НФ считает грубым кощунством попытки некоторых сил использовать память о трагических событиях в политико-деструктивных целях.

"По нашей информации, вчерашние беспорядки в центре Киева должны были перерасти в жестокие схватки, посеяв хаос и беспорядки", — цитирует УНИАН Бурбака.

"Мы требуем, чтобы лица, которые вчера нанесли телесные повреждения полицейским, понесли ответственность в соответствии с законом", — отметил парламентарий.

Нардеп призвал народных депутатов Егора Соболева и Семена Семенченко принять на себя политическую ответственность за действия, которые провоцируются в стране, "находящейся в состоянии войны".

"У "Народного фронта" есть справедливый вопрос: "Сколько в зале ВР еще Надежд Савченко — людей, которые мечтают разорвать страну, отдать территории, договориться с агрессором ценой государства и его исторического шанса на независимость, — сказал Бурбак, также выразив удивление, что "Самопомич", которую возглавляет мэр Львова, может "порождать столько антиукраинского хлама".

Ранее сообщалось, что в потасовках с полицией в центре Киева пострадали около десяти митингующих, выступающих в поддержку торговой блокады Донбасса.

Напомним, несколько десятков сторонников торговой блокады Донбасса попытались установить палатки возле Администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между ними возникли несколько потасовок.