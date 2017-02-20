наверх
20.02.201713:30
Курсы валют НБУ
  • EUR28.78+ 0.03
  • USD27.03+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    НФ требует наказать напавших на полицейских в годовщину Майдана

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (72)

    (обновлено: )22040
    Лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак призвал народных депутатов Егора Соболева и Семена Семенченко принять на себя политическую ответственность за действия, которые провоцируются в стране.
    Министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак требует ответственности для лиц, которые накануне нанесли телесные повреждения правоохранителям.

    Годовщина расстрела Майдана: чествование погибших и требования к власти
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Еще та неделька: ЧП в энергетике, Майдан, блокада Донбасса и прочее

    Бурбак сообщил, что НФ считает грубым кощунством попытки некоторых сил использовать память о трагических событиях в политико-деструктивных целях.

    "По нашей информации, вчерашние беспорядки в центре Киева должны были перерасти в жестокие схватки, посеяв хаос и беспорядки", — цитирует УНИАН Бурбака.

    "Мы требуем, чтобы лица, которые вчера нанесли телесные повреждения полицейским, понесли ответственность в соответствии с законом", — отметил парламентарий.

    Нардеп призвал народных депутатов Егора Соболева и Семена Семенченко принять на себя политическую ответственность за действия, которые провоцируются в стране, "находящейся в состоянии войны".

    "У "Народного фронта" есть справедливый вопрос: "Сколько в зале ВР еще Надежд Савченко — людей, которые мечтают разорвать страну, отдать территории, договориться с агрессором ценой государства и его исторического шанса на независимость, — сказал Бурбак, также выразив удивление, что "Самопомич", которую возглавляет мэр Львова, может "порождать столько антиукраинского хлама".

    Ранее сообщалось, что в потасовках с полицией в центре Киева пострадали около десяти митингующих, выступающих в поддержку торговой блокады Донбасса.

    Напомним, несколько десятков сторонников торговой блокады Донбасса попытались установить палатки возле Администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между ними возникли несколько потасовок

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Олег Березюк. Архивное фото
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Верховная Рада. Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Паспорт Донецкой народной республики
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Петр Порошенко
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ