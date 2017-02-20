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    В Крыму прокомментировали инициативу сдавать полуостров в аренду РФ

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (64)

    (обновлено: )89291
    В ответ на предложение передать Крым России в аренду вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что с таким же успехом можно предлагать сдавать в аренду Луну.
    Георгий Мурадов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев – РИА Новости Украина. План по передаче Крыма России в аренду несостоятелен, можно с таким же успехом предлагать сдавать в аренду Луну или имущество соседа, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

    Ранее украинский депутат Андрей Артеменко заявил о том, что подготовил для администрации президента США Дональда Трампа план снятия санкций с России. Среди пунктов этого плана — проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на 30-50 лет, по истечении которых на полуострове должен пройти референдум, который определит его окончательную принадлежность.

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
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    "Немало было в истории различного рода смешных предложений, в том числе описанных в литературе и зафиксированных как исторические факты. Одни пытались сдать в аренду или продать имущество своего соседа, другие собирали деньги на ремонт провала. Можно с таким же успехом предлагать сдать в аренду Луну кому-нибудь. Это все бесполезные и несостоятельные предложения", — сказал Мурадов.

    По его словам, воссоединение Крыма с Россией — юридически обосновано с международно-правовой точки зрения. "В тех условиях, когда над республикой нависла жизненная угроза этнической чистки и войны, которая исходила от националистических властей, пришедших в рамках государственного переворота к власти в Киеве, крымский народ защитил себя от уничтожения", — сказал вице-премьер.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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