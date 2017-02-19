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    СЦКК готовит заявку на "режим тишины" для восстановления ЛЭП у Авдеевки

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (84)

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    Согласно информации ГСЧС, установление "режима тишины" необходимо, чтобы завершить восстановление поврежденной линии электропередач в районе Авдеевки.
    Последствия обстрела Авдеевки
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

    КИЕВ, 19 фев – РИА Новости Украина. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) прекращения огня в Донбассе готовит заявку на установление "режима тишины" в понедельник для завершения ремонта поврежденной ЛЭП в районе Авдеевки. Об этом сообщает ГСЧС.

    Муса Магомедов о ситуации на Авдеевском коксохиме
    Канал "112 Украина" в Youtube
    Гендиректор Авдеевского коксохима о ситуации на заводе

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    Накануне Авдеевка и Авдеевский коксохимический завод снова были обесточены из-за обстрелов. Авдеевка в конце января — начале февраля оставалась без света почти неделю из-за повреждения линий электропередачи в результате обстрелов. Ремонтные бригады не могли провести ремонт из-за того, что обстрелы не прекращались. Тепло и вода поставлялись в город с перебоями, за счет энергии с Авдеевского коксохима, который был вынужден остановить производство и работать на обогрев города. В воскресенье энергетики восстановили участок ЛЭП на подконтрольной Киеву территории.

    "Чтобы завершить ремонтные работы на линии электропередач и восстановить электроснабжение города, украинская сторона СЦКК готовит заявку на установление режима "тишины" на 20 февраля", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook.

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